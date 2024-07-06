Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2024 13:38
4/B Sözleşmeli Personel Nasıl Kurum Değiştirebilir?
Selamlar arkadaşlar, 4B destek personeli olarak üniversite hastanesinde çalışıyorum farklı bir hastaneye veyahut kuruma nasıl geçiş yapabilirim sözleşmeli veya kadrolu.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Temmuz 2024 13:50
Sınavsız mümkün değil ancak sınavla.

yusuf berk08
Aday Memur
06 Temmuz 2024 14:25
KPSS puanım hala geçerli hatta birkaç kuruma başvurum bile var.
hsnd, 2 saat önce
Sınavsız mümkün değil ancak sınavla.
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