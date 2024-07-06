Mahalli İdareler Ünvan Değişikliği Sınav Soruları

-Arkadaşlar bildiğiniz üzere eylül ayının sonunda Anadolu Üniversitesi tarafından ünvan değişikliği sınavı gerçekleştirilecek. Ben de bu sınava girerek vhki kadrosundan teknik hizmetler kadrosuna geçmek için hazırlanıyorum. İnternette sayfalarda, forumlarda gruplarda her yerde aramama rağmen geçmiş yıllara ait sınav sorularını bulamıyorum.

-Belediyeler Birliğinin youtube yayınlarını izleyerek ve sendikanın vermiş olduğu kitapla birlikte ayrıca kitapevlerinden satın aldığım soru bankalarıyla hazırlanıyorum.

-Üniversite de bununla ilgili bir yayın hazırlamayı bırakmış satmıyorlar.

Sizden bu sınava girmiş olan ve elinde geçmiş yıllara ait soru bulunan varsa paylaşabilir mi?

-Bu sınavda kurumlar arası bir rekabet olmadığı için yalnızca geçer not almanın önemli olduğu bir sınav olduğu için paylaşılmasında sakınca olduğunu düşünmüyorum.

-Yardımcı olursanız memnun olurum iyi forumlar...