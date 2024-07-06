Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Temmuz 2024 15:13
ek ders 100 ? olmuş (:
30 saat derse giren öğretmenle 21 saat derse giren öğretmen arasında 10 saat fark var tabi haftada 1.000 yapıyor... ayda 4.000 yılda 40.000 bir maaş bile değil.. cidden amelelik...

ahir_zaman
Şef
06 Temmuz 2024 15:31

En güzeli 21 saati al bak keyfine 4 bin için ayda 40 saat fazla derse girmek mantıksız


wwwsavas
Memur
06 Temmuz 2024 15:32
aynen öyle hocam emeğinin karşılığı yok.boşuna kendimizi sömürtmeye gerek yok 21 saat en iyisi...
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