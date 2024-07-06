Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2024 15:58
En düşük bekar çocuksuz memur maaşı
kaç oldu şimdi ben anlamadım bu işi?

beurak0000
Memur
06 Temmuz 2024 16:27
hocam her yerde 33 diyip gezdikleri zman bizim bir arkadas 30500 aliyordu ünide destek personeli simdi 19.3 ile hesabini yap
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