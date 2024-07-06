KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2024 16:15
2024 KPSS lisans hemşire

Merhaba, 2024 mezunuyum ilk defa KPSS sınavına gireceğim, açıkçası mezun yılımı riske atmamak adına üniversite dersleri ve KPSS derslerini birlikte yürütemedim. Matematik temelim var Türkçe de fena değil, 1 aydır garanti ders ve soru sayısı fazla olduğu için tarih çalışıyorum tarih netlerim 10-15 arası, birkaç coğrafya ve güncel de yapıyorum fakat kendime güvenim sıfır bu yıl puanlar düşer mi sizce? Yani herkes alım az olacak diyor ve motivem gittikçe düşüyor çok stresliyim, tecrübesiz olmamın da verdiği bir stres mevcut etrafımda istişare edeceğim hiç kimse yok, tahminlerini ve yorumlarını belirtecek kişilere şimdiden teşekkür ediyorum.

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