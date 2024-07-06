Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Temmuz 2024 18:25
2015 yılında üniversite sınavı için Psikiyatriye muayne oldum polisliğe engelmi

Merhabalar 2015 yılında Psikiyatriye Üniversite sınavından dolayı muayne oldum ve tanı olarak doktor Psikiyatriye muayene Tanısı yazmış ve Selectra 50 mg beyaz reçete ilaç yazmış doktor Polis olmama engel oluyormu. Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim.


Dead.588
Memur
06 Temmuz 2024 19:16

Boşver polisliği

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