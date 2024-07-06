Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Temmuz 2024 20:03
İstifa sonrası geri dönüş mümkün mü ?(kadrolu)
Merhaba , üni'de kadroluyken kişisel sebeplerden ötürü istifa ettim. Şu anda geri dönmek istiyorum. Nasıl bir yol izlenir? bu şekilde dönen arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim

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