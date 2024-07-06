icra borcumla ilgili sorularım var.

İyi akşamlar. Birkaç yere (2 banka da dahil) yaklaşık 160 bin tl icra borcum var. 78 yaşındaki babam borcun 110-120 binlik kısmını ödemeyi kabul etti ancak parayı bankasından çekerken bile sorun yaşatıyorlar resmen. Neden böyle bir sorun yaşatıyorlar ki ? Nereye- kime neden yollayacaksınız diye soruyorlar! Polise gitmesini dahi istemişler! Neden ki ??? Sadece icra borçlarımı ödeyeceğim. Babam Edirne'de ben kocaelideyim. Kısa ve öz ve hızlı bi şekilde yani babam sadece avukatlara ait vereceğim iban numaralarına açıklama kısmına benim adımı yazdırarak hızlı bir şekilde icra borçlarımı ödeyemez mi ???

İyi akşamlar. Birkaç yere (2 banka da dahil) yaklaşık 160 bin tl icra borcum var. 78 yaşındaki babam borcun 110-120 binlik kısmını ödemeyi kabul etti ancak parayı bankasından çekerken bile sorun yaşatıyorlar resmen. Neden böyle bir sorun yaşatıyorlar ki ? Nereye- kime neden yollayacaksınız diye soruyorlar! Polise gitmesini dahi istemişler! Neden ki ??? Sadece icra borçlarımı ödeyeceğim. Babam Edirne'de ben kocaelideyim. Kısa ve öz ve hızlı bi şekilde yani babam sadece avukatlara ait vereceğim iban numaralarına açıklama kısmına benim adımı yazdırarak hızlı bir şekilde icra borçlarımı ödeyemez mi ???