Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Temmuz 2024 21:01
Yeni personel kanunu ile disiplinsizlikten atılan personelin tazminatlarının 4 katına çıkarılması
Arkadaşlar malum disiplinsizlikten atılan personelin tazminatları 4 katına çıkarıldı. Bu miktar ne kadardı ortalama ne kadar olucak yeni kanunla birlikte bilgisi olan arkadaşları konuya beklerim.

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