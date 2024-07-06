İl dışı yolluk ne zaman yatar?

14 haziranda ilişik kestim, 24 haziran günü yolluk için talepte bulunduk dendi okul idaresi tarafından. Ancak henüz bir gelişme yok. son İl dışı atama sürecinde ilişik kesip yolluk alan oldu mu?

Bu arada yeni okula giriş işlemlerimi tamamladım, ne eşyam varsa aldım geldim, geldiğim şehirde kiralar yüksek, daire kirasıydı emlakçıydı, depozitoydu, nakliyeydi derken çok masraf oldu. Bana ne diyenler olacak şimdi :) temmuz maaşından sonraya kalırsa yolluk, bankaya bu masraflar yüzünden faiz ödemek durumunda kalacağım.