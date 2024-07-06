Polislikte yükselme alabilmek için lisans mezunu olmak şart mı?

Merhabalar,

Ben 2 senelik Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunuyum. Önümüzdeki Önlisans KPSS'ye girip 70 üzeri bir puan almayı hedefliyorum. Sizlere danışmak istediğim bazı konular var.

Mesleğe başladığımda yükselmek istiyorum ve hedefim komiserliğe kadar yükselmek. Bu isteğimi kibir veya ego olarak algılamamanızı rica ederim sadece mesleği seviyorum ve kariyerimde ilerlemek istiyorum. Normal bir polis memuru olarak kalmak istemiyorum.

Sorularım şu şekilde:

Eğer POMEM ile polis olursam, meslek içerisinde yükselebilir miyim? Yükselmek için mutlaka lisans mezunu olmam şart mı?

Meslekteyken açıktan 4 yıllık üniversite okuyabilir miyim? Eğer okuyabilirsem, komiser yardımcılığı veya komiserlik sınavına girebilir miyim?

Kendimi yanlış ifade ettiysem veya kibirli/egolu olarak dile getirdiysem özür dilerim. Böyle bir amacım yoktur.