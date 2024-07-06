Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Temmuz 2024 23:54
Polislikte yükselme alabilmek için lisans mezunu olmak şart mı?

Merhabalar,

Ben 2 senelik Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunuyum. Önümüzdeki Önlisans KPSS'ye girip 70 üzeri bir puan almayı hedefliyorum. Sizlere danışmak istediğim bazı konular var.

Mesleğe başladığımda yükselmek istiyorum ve hedefim komiserliğe kadar yükselmek. Bu isteğimi kibir veya ego olarak algılamamanızı rica ederim sadece mesleği seviyorum ve kariyerimde ilerlemek istiyorum. Normal bir polis memuru olarak kalmak istemiyorum.

Sorularım şu şekilde:

Eğer POMEM ile polis olursam, meslek içerisinde yükselebilir miyim? Yükselmek için mutlaka lisans mezunu olmam şart mı?

Meslekteyken açıktan 4 yıllık üniversite okuyabilir miyim? Eğer okuyabilirsem, komiser yardımcılığı veya komiserlik sınavına girebilir miyim?

Kendimi yanlış ifade ettiysem veya kibirli/egolu olarak dile getirdiysem özür dilerim. Böyle bir amacım yoktur.


GoogleBard
Memur
07 Temmuz 2024 00:03

Komiserligin tercih edilecek bir yanı yok. Sadece adı var.


GoogleBard
Memur
07 Temmuz 2024 00:05

Meslek icerisinde lisans ogrenimini tamamlayabilir, komiser yardimciligi sinavina girip kazanirsan komiserlige kadar yukselebilirsin.


ademadem11
Aday Memur
07 Temmuz 2024 00:06
Emniyette rütbeli olabilmek için 4 yıllık mezunu olma şartı var fakat polislikten komiserliğe geçmek baya zor, çok fazla polis bunun için çabalıyor. Üniversite mezunu olmak sadece başvuru şartı. Sonrasında yazılı, spor ve sözlü mülakatları var. Hakkınızda hayırlısı olsun.

Rafet Sunal
07 Temmuz 2024 00:07

Efendim o farazi bir örnekti. Asıl hedefim emniyet müdürlüğü

GoogleBard, 26 dk. önce

Komiserligin tercih edilecek bir yanı yok. Sadece adı var.


Rafet Sunal
07 Temmuz 2024 00:09

Teşekkürler cevaplarınız için. Yani, ben yükselmek istiyorsam lisans programını bitirmeliyim


mutsuz17
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 00:11

Merhaba , öncelikle emniyetteki rütbeler ile ilgili bilgi edinmen gerekiyor , komiserlik sınavı yok , komiser yardımcılığı sınavı var .

Evet rütbe terfi sınavına ( komiser yardımcılığı ) sınavına meslekte 2 yılınızı doldurduktan sonra ve 4 yıllık üniversite mezunu olduktan sonra başvurabilirsin. 4 yıllık üniversiteyi meslekte iken açıktan okuyabilirsin . Komiserliğe kadar yükselmek istiyorum sözü de tuhaf geldi sanırım dizilerin etkisi . Komiser yardımcısı olunduktan sonra gerekli olan seneler görev yapınca komiser sonra başkomiser sonra amir sonra müdür olarak devam edilir . Bu görev sürelerine internette açık kaynaklardan ulaşılabilinir .


Rafet Sunal
07 Temmuz 2024 00:15

Dediğim gibi, egolu veya kibirli görünmemek için ilk aklıma gelen komiserlik/komiser yardımcılığı olarak yazdım, yoksa ben emniyet müdürlüğü istiyorum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim

mutsuz17, 18 dk. önce

Merhaba , öncelikle emniyetteki rütbeler ile ilgili bilgi edinmen gerekiyor , komiserlik sınavı yok , komiser yardımcılığı sınavı var .

Evet rütbe terfi sınavına ( komiser yardımcılığı ) sınavına meslekte 2 yılınızı doldurduktan sonra ve 4 yıllık üniversite mezunu olduktan sonra başvurabilirsin. 4 yıllık üniversiteyi meslekte iken açıktan okuyabilirsin . Komiserliğe kadar yükselmek istiyorum sözü de tuhaf geldi sanırım dizilerin etkisi . Komiser yardımcısı olunduktan sonra gerekli olan seneler görev yapınca komiser sonra başkomiser sonra amir sonra müdür olarak devam edilir . Bu görev sürelerine internette açık kaynaklardan ulaşılabilinir .


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 00:17
bende yunus polis komiseri olmak istiyorum nasıl olunur acaba
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