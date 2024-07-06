Rütbeli personel olabilmek için lisans mezunu olmak şart mı?

Emniyette rütbeli olabilmek için 4 yıllık mezunu olma şartı var fakat polislikten komiserliğe geçmek baya zor, çok fazla polis bunun için çabalıyor. Üniversite mezunu olmak sadece başvuru şartı. Sonrasında yazılı, spor ve sözlü mülakatları var. Hakkınızda hayırlısı olsun.

Emniyette rütbeli olabilmek için 4 yıllık mezunu olma şartı var fakat polislikten komiserliğe geçmek baya zor, çok fazla polis bunun için çabalıyor. Üniversite mezunu olmak sadece başvuru şartı. Sonrasında yazılı, spor ve sözlü mülakatları var. Hakkınızda hayırlısı olsun.