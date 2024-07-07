Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
07 Temmuz 2024 00:05
KARİYER KAPISI DEĞERLEME AŞAMASI YERLEŞTİRME AŞAMASI NE DEMEK?

merhaba sgk haziran personel alımı başvurusunda kariyer kapısına girdiğimde değerleme aşaması yerleştirme bekliyor yazıyor sizce atama olacak mı? Daha önce böyle bir durumla karşılaşıp ataması olan oldu mu? bilgi verirseniz çok sevinirim

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