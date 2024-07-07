Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


07 Temmuz 2024 00:10
Euro 2024 Tahmin Yarışması Yarı Final

9 Temmuz 2024 Saat: 22:00

İspanya-Fransa

10 Temmuz 2024 Saat : 22:00

Hollanda-İngiltere

her maç bir puan.

1-2 tahminidir. Alt Üst geçerlidir. Alt: 0-1-2 gol Üst: 3 gol ve üzeri.

Maç Sonu Skoru tahmini vardır. Uzatma ve Penaltılara göre de yapılabilir.

maç tarihi saati esastır.

sahip35 24

oberonn13 23

hopali 20

enginkrtp 3

Çok Yazılan Konular

Euro 2024 Tahmin Yarışması Çeyrek Final Tahminleri

Sözlük

kuşların tükettiği her şey tüketilebilir 2 Güvenememek 4 güne bir şiir bırak 1 kitap okumak 5 ladin 1 marş yazmak 1 takvime uymak 1 anlamsızlık 1 bana ait çizgiler dikkat et silinmesin 1 profil resmi analizi 3

Son Haberler

Atamalarda işe başlama süresinde ince nüanslarTürkiye EURO 2024'e veda ettiTokat'ta düğüne milli maç arasıİletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladıMİT Türk bayrağına zarar verenleri yakalamaya devam ediyor

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı