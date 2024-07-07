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Editörler : oto-danisman-expert


07 Temmuz 2024 00:39
Pert aracın tekrar pert olması durumu
Merhabalar, büyük bir kaza atlattım aracım daha önceden ağır hasar kayıtlıydi (bagaj degisen sol arka camurluk boya) gerisi hatasız 64 bin km 1.4 tsi bmt comfort jetta %75 karşı tarafın hatası yüzünden araç tekrar perte çıkacak 785 bin TL masraf çıkardı yetkili servis. Aracın geçmiş ağır hasar kaydı olduğu için kaskoda rayiç bedel üzerinden %35 düşük ödeyecek zararım çok olacak. Ne önerirsiniz bana muhtemelen 500 bin falan teklif edecekler diye düşünüyorum süreç hakkında bilgisi olan varsa yardım bekliyorum

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