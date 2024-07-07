Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 00:39
AYNI KOMİSYON BAŞKA CEZAEVİNE TAYİN
arkadaşlar merhaba son çıkan atama kararnamesinde merak ettiğim birler var örnek verem gerekirse diyelim Bandırma ceza infaz kurumuna tek tayin yazdım Bandırma 1 nolu t tipi diye mesela beni yazmadığım halde aynı komisyona bağlı olduğu içim Bandırma 2 nolu t tipine atamam yapılır mı konu hakkında bilgisi olan arkadaş yardımcı olursa sevinirim

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