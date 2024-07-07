AYNI KOMİSYON BAŞKA CEZAEVİNE TAYİN

arkadaşlar merhaba son çıkan atama kararnamesinde merak ettiğim birler var örnek verem gerekirse diyelim Bandırma ceza infaz kurumuna tek tayin yazdım Bandırma 1 nolu t tipi diye mesela beni yazmadığım halde aynı komisyona bağlı olduğu içim Bandırma 2 nolu t tipine atamam yapılır mı konu hakkında bilgisi olan arkadaş yardımcı olursa sevinirim

arkadaşlar merhaba son çıkan atama kararnamesinde merak ettiğim birler var örnek verem gerekirse diyelim Bandırma ceza infaz kurumuna tek tayin yazdım Bandırma 1 nolu t tipi diye mesela beni yazmadığım halde aynı komisyona bağlı olduğu içim Bandırma 2 nolu t tipine atamam yapılır mı konu hakkında bilgisi olan arkadaş yardımcı olursa sevinirim