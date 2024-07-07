Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


07 Temmuz 2024 00:43
Lütfen Allah İçin Yardımcı Olun 4d zorunlu emeklilik hakkında

Bir yakınım 4d zorunlu emeklilik döneminde zorunlu emekli edildi. Şuan için 4d zorunlu emeklilik kalkmış. İşe geri dönüş için ne yapmalı ya da geri dönüş oluyor mu lütfen yardımcı olun arkadaşlar teşekkür ederim

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