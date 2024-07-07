KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Temmuz 2024 00:47
Jandarma Motorsikletli ekip

Merhabalar sizlere bir soru sormak istiyorum.

Uzman erbaşlar jandarma motorsiklet timlerine geçiş yapabiliyor mu?

Bir de şartları nelerdir? Giriş için sınav falan gerekiyor mu?

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