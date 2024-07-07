Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Temmuz 2024 01:33
Milli Takım Tebrikler Cocuklar
Futboldan gram anlayan küçük resme değilde büyük resme bakan insan montellaya sallamaz kesinlikle bu takım Hollandan daha iyi oynadiysa bu takıma milli ruh geldiyse 2008 den beri turnuvalara katılamayan takımda ruh yokken deplasmanda hirvatistani yenip Euro 2024 de katılmasını sağlayan da montelladir türk hoca diyonuz türk hoca varken de futbolcular prim kavgası yapıyordu destek olun genç oyunculariniz var birkaç turnuva sonra bu takım derece yapar bu hocayla

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