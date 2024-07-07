Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Temmuz 2024 01:45
TMO'da çakışan teknisyen

Merhaba arkadaşlar tmoda çalışan teknisyene numunecilik yaptırabilirler mi ?

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?Ttk as olucak mi ozellesicek mi ?DHMİ becayiş talepleri

Sözlük

epoksi 2 yahu size demiyor niye üzerinize alınıyorsunuz 3 anlamsızlık 1 güne bir şiir bırak 1 infinity pool 1 sıcak havanın battaniye gibi sarması 2 niye derseniz 2 sahte tevazu ile ego gizleme 2 kuşların tükettiği her şey tüketilebilir 2 sözlüğün katı kuralları 3

Son Haberler

Atamalarda işe başlama süresinde ince nüanslarTürkiye EURO 2024'e veda ettiTokat'ta düğüne milli maç arasıİletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladıMİT Türk bayrağına zarar verenleri yakalamaya devam ediyor

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı