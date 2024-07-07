es durumu devam ederken eski görev yerine dönme

es durumu tayini ile gittim yerden eski görev yerime donmek istiyorum. altı ayimdayken dilekçe verdim bir sene çalışma şartı sundular. bu çalışma şartı dışında bir şart var mı? madde 26/5 bir defaya mahsus eski görev yerine dönebilir denmiş.

es durumu tayini ile gittim yerden eski görev yerime donmek istiyorum. altı ayimdayken dilekçe verdim bir sene çalışma şartı sundular. bu çalışma şartı dışında bir şart var mı? madde 26/5 bir defaya mahsus eski görev yerine dönebilir denmiş.