KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Temmuz 2024 03:42
İstihdam hakkı olan birisi için okunabilecek en iyi önlisans bölümü nedir ?

Babam gazi olduğu için istihdam hakkım bulunuyor. Okuduğum bölüme dair başvuru yaptığım zaman direk benim için kadro açılıyormuş.

Böyle bir hakkım olduğundan ve tek kullanımlık olduğundan lise mezunu olarak başvuru yapıp düz memur olarak atanırsam ömür boyu pişmanlık çekmekten korkuyorum. Bu yüzden en azından önlisans bitirip başvuru yapmak istiyorum.

Önlisans düzeyinde size göre en iyi kadrolar nedir ?

Henüz 18 yaşındayım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

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