Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 04:22
Müdür yardımcılığından istifa (bilgisi olan) Acil!!

Bir ilcede müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Eşim de merkez de vardiyalı olarak memur olarak görev yapmakta. Sağlık nedenlerim ve cocuklarıma bakacak kimsemizin olmadığından dolayı 2 defa dilekce yazdım ancak kabul görmedi. Bransım ile ilgili İlce de görev yaptığım okulda yer yok, ilce mem de de yer yok ve il merkezi içinde yer yok diyip dilekcemi kabul etmediler.(Yönetici Atama Yönetmeliği) çocuğum bu sene 1. sınıfa baslayacak, ben 8-5 calısıyorum, esim vardiyalı calısıyor ki cocuğu nasıl bırakacağız okula yada okul çıkısında alıp bırakabıleceğimiz kimse de yok, sokakda mı bekleyecek. Dilekcelerimize red geldikten sonra il içi atamalarında 3 okul acıldı bransımdan ancak puanım yetmediği için atanamadım. Nasıl bir yol izlemeliyim yada yer yok diyen yönetim 2-3 ay sonra il içinde yer açıyor bu durumu mahkemeye tasıyabilirmiyim.

Ayrıca anayasaya göre kimse istemediği bir işte zorla çalıstırılamaz diyor. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? cimere yazsam yada Ombudsman kurumuna yazsam bir sonuç cıkarma?

Lütfen net bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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