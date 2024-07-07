KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2024 06:15
Harita için çalışma onerisi

Ben çalıştığım kurumda ve evde harita çalışması yapmayı düşünüyorum pdf haritalarla engin Eraydın indirdim kendim çizip pekistiriyorum harita için yöntemine güvenen biri yöntemini yazarsa makbule geçer. Harita çalışın arkadaşlar coğrafyada osym 2023te ve 2022 sınavlarında 2 3 tane harita yer bilgisi sordu ben dün kendimi denedim 2023 kpss ile 70 net yaptım coğrafya aşağıya çekti beni mata süre yetistiremedim

Çok Yazılan Konular

HAGB ve Güvenlik Soruşturması ve Sonuç2024 KPSS lisansZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)arkadaşlar dualarımızın kabulu için hatmi şerif okumaya var mısınız?Kpss de beklenmeyen şüphe .!Sınavın açıklanmasını geciktiren TEKNİK AKSAKLIK neydi?İçinizi Ferah Tutun Arkadaşlar....sorular çalındı iddasında bulunanlar.....Sende mi memurlar.net!!!( 120/120 yapmışlar başlığını kapatanlar uşaktır)İşsizliğin ne olduğunu burada en iyi kim ifade eder?

Sözlük

profil resmi analizi 3 mavi renkli canlılar 1 İnsan ve hayvanlar arasındaki iletişim 3 sözlüğün katı kuralları 3 ekonomi dengedir 2 bana ait çizgiler dikkat et silinmesin 1 sıcak havanın battaniye gibi sarması 2 Her kuşun eti yenmez 1 kitap okumak 5 Filitresiz fotoğraf 3

Son Haberler

Ak Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile sahaya iniyorMeteoroloji uyardı! Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyorPKK'dan 'bittik' toplantısıBakanlıktan uyarı: Kirli yumurtayı yıkamayın!Hedef Türkiye'de iç savaş çıkarmak! Yabancı istihbarat, çocukları kullanıyor

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı