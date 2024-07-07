Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Temmuz 2024 08:38
İSTEĞE BAĞLI GİHE GEÇİŞ
10 yılını doldurup zorunlu şark hizmetini yapanlardan gönüllü gih sınıfına geçiş için bir çalışma yapılıyor mu, bilgisi duyumu olan var mı?

kripto1982
Şube Müdürü
07 Temmuz 2024 09:10
Ben duymadım ama eğer böyle bir hak tanınrsa ben dahil dünya kadar kişi başvuru yapar, ben meslekte 18 calsyorum, 2 sarkıda yaptım, Gihe geçmek için 1 dakika düşünmem, meslekte referansmz olsaydı çoktan farklı kuruma geçerdim maalesef olmadı, yas 42 oldu bu saatten sonra hiçbir kurumda zaten almaz , mezarda emekliliğe kadar calscgz,keşke 45 yasından sonra isteyen maaslı ikramiyeli emeklilik verilse, calısmak isteyen 55 yaşa kadar calssn, herkesin tercihi olur, inşallah adaletli bir düzenleme gelir

yinemiamcalar
Memur
07 Temmuz 2024 10:02

Keşke olsa hiç duymadım

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