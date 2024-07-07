İSTEĞE BAĞLI GİHE GEÇİŞ

Ben duymadım ama eğer böyle bir hak tanınrsa ben dahil dünya kadar kişi başvuru yapar, ben meslekte 18 calsyorum, 2 sarkıda yaptım, Gihe geçmek için 1 dakika düşünmem, meslekte referansmz olsaydı çoktan farklı kuruma geçerdim maalesef olmadı, yas 42 oldu bu saatten sonra hiçbir kurumda zaten almaz , mezarda emekliliğe kadar calscgz,keşke 45 yasından sonra isteyen maaslı ikramiyeli emeklilik verilse, calısmak isteyen 55 yaşa kadar calssn, herkesin tercihi olur, inşallah adaletli bir düzenleme gelir

Ben duymadım ama eğer böyle bir hak tanınrsa ben dahil dünya kadar kişi başvuru yapar, ben meslekte 18 calsyorum, 2 sarkıda yaptım, Gihe geçmek için 1 dakika düşünmem, meslekte referansmz olsaydı çoktan farklı kuruma geçerdim maalesef olmadı, yas 42 oldu bu saatten sonra hiçbir kurumda zaten almaz , mezarda emekliliğe kadar calscgz,keşke 45 yasından sonra isteyen maaslı ikramiyeli emeklilik verilse, calısmak isteyen 55 yaşa kadar calssn, herkesin tercihi olur, inşallah adaletli bir düzenleme gelir