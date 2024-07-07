Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Temmuz 2024 10:15
Denizli şimşek nakliyat uzak durun

Günler öncesinden eşyalar görüldüğü halde anlaştık, eve gelindi türlü bahane ile yok eşya çok, yok bu eşya buradan çıkmaz diye ortada bırakıp gittiler... kesinlikle tavsiye etmiyorum....3+1 eşya mantığı adamlarda sadece koltuk ve yatak diğer tefarruat olmayacak....kesinlikle tavsiye etmiyorum mağdur olmayın....

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