Denizli şimşek nakliyat uzak durun

Denizli şimşek nakliyat denizlinin gururudur.
Nakliyat sektörüne 2017 yılında giren şirketimiz en hızlı büyüyen şirketler arasında 1 numaradır..Kuruluşumuzun üzerinden sadece 5 yıl geçtikten sonra konsolide bütçemiz 986milyon tl ye ulaşmıştır.Kurgan nakliyat ve Ezicioğlu nakliyat bizim çeyreğimiz bile olamazken böyle gerçeğe aykırı haberlerle karalama kampanyası yürütmektedirler.Yukarıda bahsi olan konuda şahsın evine gidilmiş ve evde 1 tıra sığmayacak kadar eşya olduğu bunun taşınamaz olduğu belirtilmiştir..Şahıs adeta komşusunun eşyalarını da evine istiflemiş gibi görünmektedir.220m2 evin tamamı eşya dolu.Adım atacak yer yok.3+1 ev taşıyacağız diye yaptığımız sözleşmede 2 tır dolusu eşya ile karşılaşmak işin tabiatına aykırıdır.Beyfendiye sözleşmeden caydığımızı kibar şekilde ifade ettik..Buna rağmen evden kafamıza tencere tava yiyerek ayrıldık.Balkondan araçlarımıza saksılar atıldı.
Denizli şimşek nakliyat denizlinin gururudur.
Nakliyat sektörüne 2017 yılında giren şirketimiz en hızlı büyüyen şirketler arasında 1 numaradır..Kuruluşumuzun üzerinden sadece 5 yıl geçtikten sonra konsolide bütçemiz 986milyon tl ye ulaşmıştır.Kurgan nakliyat ve Ezicioğlu nakliyat bizim çeyreğimiz bile olamazken böyle gerçeğe aykırı haberlerle karalama kampanyası yürütmektedirler.Yukarıda bahsi olan konuda şahsın evine gidilmiş ve evde 1 tıra sığmayacak kadar eşya olduğu bunun taşınamaz olduğu belirtilmiştir..Şahıs adeta komşusunun eşyalarını da evine istiflemiş gibi görünmektedir.220m2 evin tamamı eşya dolu.Adım atacak yer yok.3+1 ev taşıyacağız diye yaptığımız sözleşmede 2 tır dolusu eşya ile karşılaşmak işin tabiatına aykırıdır.Beyfendiye sözleşmeden caydığımızı kibar şekilde ifade ettik..Buna rağmen evden kafamıza tencere tava yiyerek ayrıldık.Balkondan araçlarımıza saksılar atıldı.