Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


07 Temmuz 2024 10:18
Denizli şimşek nakliyat uzak durun

Günler öncesinden eşyalar görüldüğü halde anlaştık, eve gelindi türlü bahane ile yok eşya çok, yok bu eşya buradan çıkmaz diye ortada bırakıp gittiler... kesinlikle tavsiye etmiyorum....3+1 eşya mantığı adamlarda sadece koltuk ve yatak diğer tefarruat olmayacak....kesinlikle tavsiye etmiyorum mağdur olmayın....


jajacoelho
Genel Müdür
07 Temmuz 2024 11:26

Denizli şimşek nakliyat denizlinin gururudur.

Nakliyat sektörüne 2017 yılında giren şirketimiz en hızlı büyüyen şirketler arasında 1 numaradır..Kuruluşumuzun üzerinden sadece 5 yıl geçtikten sonra konsolide bütçemiz 986milyon tl ye ulaşmıştır.Kurgan nakliyat ve Ezicioğlu nakliyat bizim çeyreğimiz bile olamazken böyle gerçeğe aykırı haberlerle karalama kampanyası yürütmektedirler.Yukarıda bahsi olan konuda şahsın evine gidilmiş ve evde 1 tıra sığmayacak kadar eşya olduğu bunun taşınamaz olduğu belirtilmiştir..Şahıs adeta komşusunun eşyalarını da evine istiflemiş gibi görünmektedir.220m2 evin tamamı eşya dolu.Adım atacak yer yok.3+1 ev taşıyacağız diye yaptığımız sözleşmede 2 tır dolusu eşya ile karşılaşmak işin tabiatına aykırıdır.Beyfendiye sözleşmeden caydığımızı kibar şekilde ifade ettik..Buna rağmen evden kafamıza tencere tava yiyerek ayrıldık.Balkondan araçlarımıza saksılar atıldı.

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