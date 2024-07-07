Acil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.

Kardeş etkilemez. Hasta adına EAH veya Tıp Fakültesi Hastanesinden Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu alacaksın. 3 Hekim imzalı da olur. 3 Hekim imzalı olursa mümkünse 3 Hekim de aynı branş olsun. Örnek rapor var buradan yollayamayağım için mail veya GSM yaz gönderirim

Kardeş etkilemez. Hasta adına EAH veya Tıp Fakültesi Hastanesinden Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu alacaksın. 3 Hekim imzalı da olur. 3 Hekim imzalı olursa mümkünse 3 Hekim de aynı branş olsun. Örnek rapor var buradan yollayamayağım için mail veya GSM yaz gönderirim