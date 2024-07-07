Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Temmuz 2024 11:02
Acil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.

4 bucuk yıldır çalışıyorum Sağlık mazereti tayini isteyeceğim annem için. Yapmam gerekenler nelerdir acaba? Birde aynı şehirde kardeş varsa red gelir diyorlar bu doğru mu neticede evli ve farklı evde. Yardımcı olursanız sevinirim..


Lab. Teknikeri
Aday Memur
07 Temmuz 2024 12:04
Kardeş etkilemez. Hasta adına EAH veya Tıp Fakültesi Hastanesinden Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu alacaksın. 3 Hekim imzalı da olur. 3 Hekim imzalı olursa mümkünse 3 Hekim de aynı branş olsun. Örnek rapor var buradan yollayamayağım için mail veya GSM yaz gönderirim
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