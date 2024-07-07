Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Temmuz 2024 11:15
adli tatil ve itiraz
merhabalar daha önce idare mahkemesine verdiğim davayı kazandım (geçen cuma açıklandı) emniyet normal şartlarda bölge idareye itiraz da bulunuyor 1 ay süresi var yalnız 21 temmuzda dali tatil başlıyor adli tatildede itiraz yapılabilir dava açabiliyorlar mı yoksa adli tatilden önce mi yapması lazım bilgisi olan yazabilir mi TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN

Can0660
Aday Memur
07 Temmuz 2024 12:08

Adli tatilde de itiraz yapabilir süreç devam eder.

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