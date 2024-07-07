adli tatil ve itiraz

merhabalar daha önce idare mahkemesine verdiğim davayı kazandım (geçen cuma açıklandı) emniyet normal şartlarda bölge idareye itiraz da bulunuyor 1 ay süresi var yalnız 21 temmuzda dali tatil başlıyor adli tatildede itiraz yapılabilir dava açabiliyorlar mı yoksa adli tatilden önce mi yapması lazım bilgisi olan yazabilir mi TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN

merhabalar daha önce idare mahkemesine verdiğim davayı kazandım (geçen cuma açıklandı) emniyet normal şartlarda bölge idareye itiraz da bulunuyor 1 ay süresi var yalnız 21 temmuzda dali tatil başlıyor adli tatildede itiraz yapılabilir dava açabiliyorlar mı yoksa adli tatilden önce mi yapması lazım bilgisi olan yazabilir mi TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN