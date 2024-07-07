Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 12:22
Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!
Her memur bir memur emeklisi adayıdır. Geleceğimize sahip çıkalım. (Not: Emeklilik için 15 yılım var)

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