Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Temmuz 2024 12:46
Doğu Olan deprem bölgeleri ne zaman batıya döner
varmı sağlam duyum

TürkPM10
Aday Memur
07 Temmuz 2024 13:17
ağzını hayra aç

mehmet.sagmen
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 13:44

Antep Osmaniye ve kilis'in seneye sarktan çıkacağı söyleniyor.


Defkan
Aday Memur
07 Temmuz 2024 14:11
malatya peki
mehmet.sagmen, 26 dk. önce

Antep Osmaniye ve kilis'in seneye sarktan çıkacağı söyleniyor.

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