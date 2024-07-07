Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 12:47
Unutulanlar anasınıfları ne istiyor

1-Teneffüs ve dinlenme hakkı verilmesi.2-Okullarda yıllardır çözülmeyen abla yardımcı çalıştırma serbest olsun isteyene.Veli ile öğretmen gönüllü anlaşıyor sınıf bakımlı temiz hijyenik oluyorsa kime zarar bu durum.Bazı okul müdürleri müsade etmiyor iş güvenliği vb. Bunu çözerse bakanlık büyük bir iyilik etmiş olacak.Bu hizmetliyle işkurcuyla yapılacak gönülsüz tiplerin işi değil savsaklamaya gelmez .Temizlik,tuvalet,oyun,beslenme masası hazırla,sil süpür vb.bunlar mutlaka yapılmalı yoksa mutlu gülen sınıflar mümkün değil.Altını ıslatan çocuğu alıp gidip üzerini değiştireceksiniz ben yirmi çocuğu nasıl bırakayım kime bırakayım onun için bu şart.Meb sesimizi duysun artık.Yıllarca yazdık duymadı görmedi.3-Erken emeklilik yıpranma hakkı .

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