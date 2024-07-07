Meslek lisesi teknik öğretmen

merhaba , ben de sizin gibi elektrik ve elektronik mühendisliği mezunuyum. Formasyon alıp geçen yıl atandım. Elektrik öğretmeni olarak birinci yılım bitti. Nasıl başka ile geçmek çok zor bu sorunuzu anlayamadım? Eş durumu yoksa 3+1 yıl çalışıp tayin isteyebiliyorsunuz ama merkez ilçelerde aşırı yoğunluk var norm hiç boşalmıyor. Çalışamayacağınız bir ilçeyi yazmamanızı öneriyorum. Bu arada sınava girdiyseniz sizin durumda olanların bir grubu var Telegramda , orayı tavsiye ederim.

merhaba , ben de sizin gibi elektrik ve elektronik mühendisliği mezunuyum. Formasyon alıp geçen yıl atandım. Elektrik öğretmeni olarak birinci yılım bitti. Nasıl başka ile geçmek çok zor bu sorunuzu anlayamadım? Eş durumu yoksa 3+1 yıl çalışıp tayin isteyebiliyorsunuz ama merkez ilçelerde aşırı yoğunluk var norm hiç boşalmıyor. Çalışamayacağınız bir ilçeyi yazmamanızı öneriyorum. Bu arada sınava girdiyseniz sizin durumda olanların bir grubu var Telegramda , orayı tavsiye ederim.