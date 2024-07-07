Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 13:14
Meslek lisesi teknik öğretmen

İyi günler arkadaşlar,ben elektrik elektronik mühendisliği bitirdim ve formasyon alıp mesleki öğretmen olmak istiyorum.Siz değerli büyüklerim yorumunu almak isterim.Özelde şuan 30k civarı alıyorum ve çok yoğun bir tempo var.Meslek lisesi öğretmeni olur isem atandıktan sonra başka bir ile geçiş çok zor diyorlar.Sizce bu riski almaya değer mi arkadaşlar?


zor günlerdi
Aday Memur
07 Temmuz 2024 13:23
merhaba , ben de sizin gibi elektrik ve elektronik mühendisliği mezunuyum. Formasyon alıp geçen yıl atandım. Elektrik öğretmeni olarak birinci yılım bitti. Nasıl başka ile geçmek çok zor bu sorunuzu anlayamadım? Eş durumu yoksa 3+1 yıl çalışıp tayin isteyebiliyorsunuz ama merkez ilçelerde aşırı yoğunluk var norm hiç boşalmıyor. Çalışamayacağınız bir ilçeyi yazmamanızı öneriyorum. Bu arada sınava girdiyseniz sizin durumda olanların bir grubu var Telegramda , orayı tavsiye ederim.

zor günlerdi
Aday Memur
07 Temmuz 2024 13:26
Bu arada bir yıllık öğretmen olarak 42 bin tl alacağım temmuz zammıyla. Meslek öğretmenlerinin işletme gezme görevleri vardır ek ders de her ay 10 bin tl civarı yatar. İş yükü olarak 4 gün çalışırsınız eğer mesem seçerseniz bu 3 güne iner. Ama ben mesleğimi çok seviyorum derseniz unvan değişikliği sınavına girersiniz 2. yılda ve mebte mühendis kadrosuna geçip 55 bin civarı para alırsınız temmuz zammıyla.

zor günlerdi
Aday Memur
07 Temmuz 2024 13:28
Formasyon ilanları Ağustos ayında yoğunlaşır bunun takibini yapıp belgenizi alırken sınava hazırlanıp sonrasında atamanız olursa ki bu artık sadece kpss sınavına bağlı değil akademi diye bir şeyden bahsediliyor. Bu hafta bu kanun mevlisten geçerse işler artık çok uzun ve meşakkatli.

zor günlerdi
Aday Memur
07 Temmuz 2024 13:31
İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni https://www.memurlar.net/haber/1105661/ bu linkten ömk da yeni atanacak öğretmenlerin geçireceği süreç anlatılıyor, incelemenizi tavsiye ediyorum. kolaylıklar diliyorum.

deCloumb
Aday Memur
07 Temmuz 2024 13:35

Şuan formasyon mantıklı gibi inşallah alıp atanırım.İlginiz için çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.

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