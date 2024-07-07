Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Temmuz 2024 13:17
hemşire alt bölge tayini

İstanbul 1.BÖLGE 1D grubundan,6.BÖLGE D grubundaki ile tayin şansım nedir? (Hemşire branşında). Tecrübeli meslektaşlarım yardımcı olurlarsa sevinirim herkese kolay gelsin

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerBilgi Kirliliği Olmaması İçin Lütfen Bilgisi Olanlar Yanıtlasıniller arası sonrası eş durumu acil yardımIller arasi tayin sonrasi eş durumu lutfen yardimci olur musunuzTıp Fakültesinden Sağlık mazeretli Sağlık bakanlığına geçiş (Hemşire)sozlesmeli yeni atanan hemsirenin il dışı gecici gorevlendirme Arkadaşlar atandığım alandan farklı bir yere verdiler yardım.Es durumu red geldiEgitim tayini28 yaştan sonra tekrar yeni bölüm okuma.?

Sözlük

Geleceğe dair 2 sözlüğün katı kuralları 1 Bugün olanlar 8 sahte tevazu ile ego gizleme 1 anlamsızlık 1 nudizm 2 kitap okumak 4 olay yeri inceleme ekibi 1 ladin 1 sözlükte bugün 1

Son Haberler

Erdoğan: Ceza Merih'in şahsına değil, Türk milletine verilmiştirSehven atanan yedek adayın ataması iptal edilebilir mi?Gazze'de can kaybı 38 bin 153'e çıktı25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyorMahallelinin korkulu rüyası haline gelen araçlar çekildi

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı