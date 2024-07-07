Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 14:30
Sağlık Sebebiyle Yer Değiştirme

Herkese merhabalar. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayım. Çalıştığım ilçenin ağır kış şartları fiziksel engelim olduğu için ( %20 engelli raporum var ) bana zorluklar yaşatmakta. Başka bir il / ilçeye geçmem mümkün mü? Teşekkür ederim.


bahçesaray
Memur
07 Temmuz 2024 15:46
Sözleşmeli Öğretmenin Tayin Hakkı 652 sayılı KHK m. Ek-4- "Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz" demektedir ama 2022 ? de hak verilmişti,sözleşmeli öğretmenlere orada engellilik şartı yoktu,hastalığın çalışılan yerde tedavisi yoksa hak verilmişti.
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