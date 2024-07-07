Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 15:05
ÖMK Komisyondan Geçtiğine göre

Net bilgisi olanlar yazsın. Şimdi geçici üçüncü madde tek seferlik mi? Kademelimi olacak?

Ortalıkta çok fazla duyum, açıklama, yorum şu bu var.

Herkesi bağlayan kanuni durum nedir yani?


ercanizma
Memur
07 Temmuz 2024 15:38

Alla.alla.. kardeşim şu an görevdemisin. Gorevdesin . Şu an gorrvdeysen 20 yılı bitirince başvurma hakkın olacak akademiye . Bu kadar basit ya.niye bunu sorup duruyorsunuz.


Pratik Hoca
Aday Memur
07 Temmuz 2024 15:51

Basına yansıyan haberler, farklı sendika başkanlarının ısrarla bu konudaki talepleri boşuna değil herhalde. Demekki üstü örtülen bir şeyler var?


Gandalflotr
Aday Memur
07 Temmuz 2024 15:55

Herhalde bunun cevabını 20. yıl dolunca öğrenebileceğiz. o derece gizli bir bilgi.:)

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