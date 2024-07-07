Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
07 Temmuz 2024 15:25
Sgk 344 personel alimi hk.

Merhaba kariyer kapısında değerleme aşaması yerlstirme asamasi onay bekliyor yaziyo bu durum ne demek oluyor

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