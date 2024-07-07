Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Temmuz 2024 15:27
663 45a eş tayini

Eşim izmirde 1 senesi doldu benimde 1 senem doldu ben istanbukdayım tayin başladığında başvuruda ne gibi bir yol izlemeliyiz ? İkimizde sağlık bakanlığındayız

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