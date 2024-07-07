Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 15:28
4.5 ay adli para cezası

Basit yaralamadan 4.5 ay adli para cezası yedim . Ertelemedi direk ödeyeceğim . Şuanda 3+1 olarak bakanlıkta çalışmaktayım . 1 sene oldu .Kadroya geçişte veya iş hayatımda herhangi bir sorun yaşarmıyım ?

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Müdürün aymazlıkları ile nasıl mücadele ederimSürgün davası ara kararTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıDanıştay Meslekten Çıkarma Cezalarındaki Ceza Zaman Aşımı Süresinin Belirlenmesinde Yüksek Disiplin Devlet Memurları Disiplin YönetmeliğiAday memur maaş haciziİdari dava açarkenTakipsizlik yada beraat alip iade olmayanlar

Sözlük

İnsan ve hayvanlar arasındaki iletişim 3 mor kurbağa 1 sıcak havanın battaniye gibi sarması 2 olay yeri inceleme ekibi 1 sözlüğün katı kuralları 1 yahu size demiyor niye üzerinize alınıyorsunuz 1 sözlükte bugün 1 profil resmi analizi 1 Beni soran oldu mu. 2 epoksi 2

Son Haberler

Türkiye'nin dev kahve zincirinin iflası istendiAnkara'da yüzme yasağı olan baraja giren 5 kişiye para cezasıÖzgür Özel'den 'Asgari ücrete enflasyon uyarlaması talebi'Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Beşar Esed) Davetimiz her an olabilirMilli futbolculardan EURO 2024 için veda mesajı

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı