Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 15:29
4.5 ay adli para cezası

Basit yaralamadan 4.5 ay adli para cezası yedim . Ertelemedi direk ödeyeceğim . Şuanda 3+1 olarak bakanlıkta çalışmaktayım . 1 sene oldu .Kadroya geçişte veya iş hayatımda herhangi bir sorun yaşarmıyım ?

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