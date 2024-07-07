Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 16:06
tutanak
arkadaşlar dosya eksik cikinca nasıl tutanak tutulur biliyomusunuz

erkan1415
Aday Memur
07 Temmuz 2024 16:11
tutanağın tutulmasını biliyorum ondan sonra nasil bı yol izlenilir onu bilmiorum

dca23
Şef
07 Temmuz 2024 16:43

kalemin sicil amiri tüm kaleme dsiplin soruşturması açar. bazı hakimler kapalı dosya kayıpsa sadece mübaşire (başka bir görev dağılımı yoksa dosyayı arşive götürme görevi mübaşirin olduğu için), derdest dosya açıksa tüm kaleme soruşturma açıyor ama genel de kayıp dosyadan tüm kalem sorumludur.


erkan1415
Aday Memur
07 Temmuz 2024 17:00
bize dosyalar posta yoluyla gelio dosyaları biz açıp zimmetleyip kalemlere gönderiyoruz benim açtığım dosya eksik cikdi
dca23, 1 saat önce

kalemin sicil amiri tüm kaleme dsiplin soruşturması açar. bazı hakimler kapalı dosya kayıpsa sadece mübaşire (başka bir görev dağılımı yoksa dosyayı arşive götürme görevi mübaşirin olduğu için), derdest dosya açıksa tüm kaleme soruşturma açıyor ama genel de kayıp dosyadan tüm kalem sorumludur.

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