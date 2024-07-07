Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Temmuz 2024 17:00
Tsk Psikiyatri saglik raporu

Arkadaslar merhaba yaklaşık 8 ay önce psikiyatriye gittim bana 2 tanı koydu f43.2 ve f63.0 2 kutuda ilaç yazıldı ama ilaclari almadım uzmanlık başvurusunda bulundum saglik raporunda sorun çıkmaması için nasil bir yol izlemeliyim yardimci olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

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