Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 18:30
Tayin İçin İl ya da İlçe Tavsiyesi
Merhaba arkadaşlar. Yıllardır memlekette (Mardin) görev yapıyorum. Sıkıldım. Değişiklik istiyorum. Gitmek istediğim yer serin, sulak kavgasız gürültüsüz bir yer olsun. Buralar sıcak. Mümkünse su kenarı ve serin bir yer arıyorum. Tavsiyelerinizi beklerim. Şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücreti yatan oldu mu?İkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzBaşöğretmenlik zamanı meselesiYeni atanan öğretmen maaşıEk ders 100 ? olmuş (:Dys Web Toplu Okuma Mümkün Mü?Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanUzman/Başöğretmenlikte Asker Öğretmenlik Görevden Sayılıyor mu? Yeniden idarecilikÖMK Komisyondan Geçtiğine göre

Sözlük

sigaraya 10 tl zam gelmesi 1 pele 2 sıcak havanın battaniye gibi sarması 2 ekonomi dengedir 1 güneş enerjisi 1 olay yeri inceleme ekibi 1 Bugün olanlar 5 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 1 yahu size demiyor niye üzerinize alınıyorsunuz 1 kitap okumak 1

Son Haberler

Yük taşıma asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti26 gün görevde kalan Özdeş ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktör belli olduOrdu'da sel ve heyelan: Yaşlı kadın hayatını kaybettiArkadaşlarıyla Sakarya Nehri'ne girdi! bir daha çıkamadı!Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?