Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Temmuz 2024 18:50
Yol harcırahı Hk.

Herkese kolay gelsin tayini cikanlara hayırlı olsun. Yol harcirahi alan var mı kaç güne yatar sistem.degismis deniliyor. Bu sene bekleyecek gibiyiz

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