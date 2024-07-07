Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 19:56
Öğretmenlerin bazı zorunlu görevleri kaldırıldı.

Bu görevlerden bazıları sinavlarda beklemek,secimlerde istemezse görev almayacak,artık öğretmen istemezse törenlerde katilmayacak...


gazanya
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 19:59

Secim halk iradesidir.önce öğretmen tasimazsa halk iradesini digerleri nazlanarak tasir.


gazanya
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 20:02

Öğretmen secimlerde sandik kolu başkanı olarak görev aldi 2200 lira aldi.Diğer sandik görevlileri 696 lira aldi.


gazanya
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 20:03

Öğretmen ben halk iradesini gozetlemek zorundamiyim derse digerleri hep nazlanir.


gazanya
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 20:06

Peki ya törenlere katilma zorunluluğu kalkarsa..istiklal marsi okunacak evde cocugum var acele ediyorum,hastam var,ustam var aman salak kisinlar artar (!)..


gazanya
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 20:14

Öğretmenin törene katilma zorunlulugunun kalkmasi hos değil. Zaten mülakatla ogretmen alinacak.Bu millerin degerlerini önce öğretmen tasimalidir.


gazanya
Daire Başkanı
07 Temmuz 2024 20:18

Eğer öğretmen böyle önemli sorumlulukları almak istemezse öğretmenlik mesleği LIYAKATSIZLESIR..

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Öğretmenlerin bazı zorunlu görevleri kaldırıldı.Dış Politika

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