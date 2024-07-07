DHMİ AİM uzmanlıgı maaşı 3 haneyi buldu mu?

Bu sene zaten 10 kişi falan alınır ülke genelinde, biliyorsunuz Mehmet Şimşek kamuda tasarrufa çok önem veriyor ve emekliler kadar alım yapacak sadece

Bu sene zaten 10 kişi falan alınır ülke genelinde, biliyorsunuz Mehmet Şimşek kamuda tasarrufa çok önem veriyor ve emekliler kadar alım yapacak sadece

İsimsiz Diss, 43 dk. önce bu sene 96 alamam hocam, çok çalışamadım