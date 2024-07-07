KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2024 20:02
DHMİ AİM uzmanlıgı maaşı 3 haneyi buldu mu?

dhmi aim uzmanlıgı maaşı 3 haneyi buldumu, 2026 kpss için hazırlanıcam tekrardan


Esn.t
Aday Memur
07 Temmuz 2024 20:14

Bu sene için çalışmadınız mı hocam yoksa alımlar az olacak diye mi 2026 a çalışacaksınız


İsimsiz Diss
Aday Memur
07 Temmuz 2024 20:27
bu sene 96 alamam hocam, çok çalışamadım
Esn.t, 56 dk. önce

Bu sene için çalışmadınız mı hocam yoksa alımlar az olacak diye mi 2026 a çalışacaksınız


hanzel
Müsteşar Yardımcısı
07 Temmuz 2024 20:31
Bu sene zaten 10 kişi falan alınır ülke genelinde, biliyorsunuz Mehmet Şimşek kamuda tasarrufa çok önem veriyor ve emekliler kadar alım yapacak sadece
İsimsiz Diss, 43 dk. önce
bu sene 96 alamam hocam, çok çalışamadım

İsimsiz Diss
Aday Memur
07 Temmuz 2024 20:32
evet hocam asıl hedefim 2 sene sonra zaten. şehir dışı için anca param birikir
hanzel, 39 dk. önce
Bu sene zaten 10 kişi falan alınır ülke genelinde, biliyorsunuz Mehmet Şimşek kamuda tasarrufa çok önem veriyor ve emekliler kadar alım yapacak sadece
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