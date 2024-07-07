Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


07 Temmuz 2024 20:25
Kadroludan Kadroluya Geçiş Sağlık Teknikeri - Tekniker

Merhaba sağlık bakanlığında tıbbi sekreter - sağlık teknikeri ünvanıyla kadrolu şekilde çalışıyorum. Yeni bir KPSS puanıyla bilgisayar programcılığından yine kadrolu bir pozisyona tekniker olarak geçiş yapabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Üniversitede KölelikYÖK Bugün Açıklama Yapar mı?Bu sendikalar ne işe yarar?Sınavsız unvan değişikliği ne zaman ( meb)YHS kalkıyor 2024 yılı için arazi tazminatı

Sözlük

deha 1 niye derseniz 1 flowers 1 an filmi 1 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 1 ekonomi dengedir 1 güne bir söz bırak 2 pele 2 Beni soran oldu mu. 1 kitap okumak 1

Son Haberler

'Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi'Türkiye dünya üçüncüsüCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklamasıKırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek olduErzurum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?