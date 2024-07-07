Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 20:38
Yardım lütfen

baskı altında tuturulan tutanakta tarihi yanlış attırdırlar ve müdüre verdiler olayın yaşanmasından 1 ay sonra tutulan tutanağa olayın yaşandığı tarihi attıldı suç sayılıyor mu ifademde düzeltme yaptım baskı sonucu tutulduğunu ve imza attığımı söyledim tutanağın tutulduğu kişi evrakta sahtecilikten dava açarsa birşey olur mu


E.Kayı Han
Editor
07 Temmuz 2024 20:59

Başkasının aleyhine olacak şekilde yanlış hatalı sahte bir tutanağa imza atmışsınız şimdi bana bir şey olur mu diyorsunuz. Tabi ki olur.


kaptansparow
Aday Memur
07 Temmuz 2024 21:01
hocam yanlış olmasın olay ilgili sıkıntım yok sadece sanki tutanak olayın yaşandığı gün tutulmuş gibi tarihi var
E.Kayı Han, 12 dk. önce

Başkasının aleyhine olacak şekilde yanlış hatalı sahte bir tutanağa imza atmışsınız şimdi bana bir şey olur mu diyorsunuz. Tabi ki olur.

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