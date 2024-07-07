Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Temmuz 2024 20:51
eş durumu tayini
sağlıkçı sözleşmeli eş ile kadrolu öğretmen eş nasıl olur

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücreti yatan oldu mu?İkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzBaşöğretmenlik zamanı meselesiYeni atanan öğretmen maaşıEk ders 100 ? olmuş (:ÖMK Komisyondan Geçtiğine göreDys Web Toplu Okuma Mümkün Mü?Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanUzman/Başöğretmenlikte Asker Öğretmenlik Görevden Sayılıyor mu? Yeniden idarecilik

Sözlük

sıcak havanın battaniye gibi sarması 2 pele 2 niye derseniz 1 Beni soran oldu mu. 1 sigaraya 10 tl zam gelmesi 1 mor kurbağa 1 epoksi 2 yahu size demiyor niye üzerinize alınıyorsunuz 1 Bugün olanlar 5 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

'Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi'Türkiye dünya üçüncüsüCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklamasıKırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek olduErzurum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?