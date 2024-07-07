Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2024 21:06
AİLECEK EGE YADA KARADENİZDE NEREYE TATİLE GİTTİNİZ TAVSİYE VEREBİLİRMİSİNİZ.

YANIMIZA ÇADIRIMIZI ALIP GİDECEZ DENİZ KENARI ÇOK KALABALIK OLMAYAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN 3 TANE ÇOCUK VAR EN KÜÇÜĞÜ 1 BUÇUK YAŞINDA. ÇOCUKLARIN RAHAT EĞLENEBİLECEĞİ SAKİN BİYER ÖNERİSİ İSTİYORUZ ŞİMDİDEN ÖNERİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM..

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